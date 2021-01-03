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На пожарах в Беларуси за сутки погибли 3 человека
Источник материала: Tut.by
Три человека погибли при пожарах в Беларуси за последние сутки,
Днем 2 января произошел пожар в жилом доме в деревне Турок Петриковского района. На пожаре погибла 59-летняя женщина.
Вечером в деревне Неман Мостовского района Гродненской области горел дачный дом — там на полу в комнате под обломками строительных конструкций нашли погибшего 56-летнего хозяина дома.
В Рогачеве горел жилой дом по ул. Друтской — там погиб 52-летний мужчина.
Причины всех трех пожаров и гибели людей устанавливаются.
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Причины всех трех пожаров и гибели людей устанавливаются.
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