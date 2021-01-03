На пожарах в Беларуси за сутки погибли 3 человека

Источник материала: Tut.by

Три человека погибли при пожарах в Беларуси за последние сутки, сообщает МЧС.

Днем 2 января произошел пожар в жилом доме в деревне Турок Петриковского района. На пожаре погибла 59-летняя женщина.

Вечером в деревне Неман Мостовского района Гродненской области горел дачный дом — там на полу в комнате под обломками строительных конструкций нашли погибшего 56-летнего хозяина дома.

В Рогачеве горел жилой дом по ул. Друтской — там погиб 52-летний мужчина.

Причины всех трех пожаров и гибели людей устанавливаются.