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На пожарах в Беларуси за сутки погибли 3 человека

03.01.2021 10:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека погибли при пожарах в Беларуси за последние сутки, сообщает МЧС.

Днем 2 января произошел пожар в жилом доме в деревне Турок Петриковского района. На пожаре погибла 59-летняя женщина.

Вечером в деревне Неман Мостовского района Гродненской области горел дачный дом — там на полу в комнате под обломками строительных конструкций нашли погибшего 56-летнего хозяина дома.

В Рогачеве горел жилой дом по ул. Друтской — там погиб 52-летний мужчина.

Причины всех трех пожаров и гибели людей устанавливаются.

 
 
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Причины всех трех пожаров и гибели людей устанавливаются.
 
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