Три человека погибли в Беларуси на пожарах за сутки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 янв - Sputnik. За минувшие сутки на пожарах в Беларуси погибли три человека, сообщает МЧС республики.

Примерно в половину первого дня в субботу спасатели получили сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Турок Петриковского района на Гомельщине. В результате погибла неработавшая хозяйка дома 1961 года рождения.

В начале десятого вечера спасателей вызвали на возгорание в жилом доме в деревне Неман Мостовского района на Гродненщине, его жертвой стал хозяин жилья 1964 года рождения.

Также около десяти вечера спасатели выезжали на вызов в жилой дом на улице Друтской в Рогачеве. В результате пожара погиб неработавший хозяин дома 1968 года рождения.

Причины этих пожаров и гибели на них людей устанавливаются.