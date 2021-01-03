|
Три человека погибли в Беларуси на пожарах за сутки
03.01.2021 11:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв - Sputnik. За минувшие сутки на пожарах в Беларуси погибли три человека, сообщает МЧС республики.
©
Примерно в половину первого дня в субботу спасатели получили сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Турок Петриковского района на Гомельщине. В результате погибла неработавшая хозяйка дома 1961 года рождения.
В начале десятого вечера спасателей вызвали на возгорание в жилом доме в деревне Неман Мостовского района на Гродненщине, его жертвой стал хозяин жилья 1964 года рождения.
Также около десяти вечера спасатели выезжали на вызов в жилой дом на улице Друтской в Рогачеве. В результате пожара погиб неработавший хозяин дома 1968 года рождения.
Причины этих пожаров и гибели на них людей устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Примерно в половину первого дня в субботу спасатели получили сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Турок Петриковского района на Гомельщине.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)