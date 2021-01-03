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Три человека погибли в Беларуси на пожарах за сутки

03.01.2021 11:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 янв - Sputnik. За минувшие сутки на пожарах в Беларуси погибли три человека, сообщает МЧС республики.

© CC0 / Pixabay / 947051
Семья с тремя детьми сгорела на пожаре в российской деревне

Примерно в половину первого дня в субботу спасатели получили сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Турок Петриковского района на Гомельщине. В результате погибла неработавшая хозяйка дома 1961 года рождения. 

В начале десятого вечера спасателей вызвали на возгорание в жилом доме в деревне Неман Мостовского района на Гродненщине, его жертвой стал хозяин жилья 1964 года рождения.

Также около десяти вечера спасатели выезжали на вызов в жилой дом на улице Друтской в Рогачеве. В результате пожара погиб неработавший хозяин дома 1968 года рождения.

Причины этих пожаров и гибели на них людей устанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Примерно в половину первого дня в субботу спасатели получили сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Турок Петриковского района на Гомельщине.
 
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