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В Слуцком районе мужчина из ревности к жене убил знакомого
Источник материала: Tut.by
Утром 3 января в одной из деревень Слуцкого района нашли тело 34-летнего мужчины с колото-резаными ранами. Об этом
По предварительным данным, в ходе конфликта на почве ревности к своей жене 39-летний мужчина ножом ударил 34-летнего — и тот от травм сразу умер.
В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК (убийство). Он задержан.
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Утром 3 января в одной из деревень Слуцкого района нашли тело 34-летнего мужчины с колото-резаными ранами.
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