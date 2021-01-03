В Слуцком районе мужчина из ревности к жене убил знакомого

Источник материала: Tut.by

Утром 3 января в одной из деревень Слуцкого района нашли тело 34-летнего мужчины с колото-резаными ранами. Об этом сообщает СК.





По предварительным данным, в ходе конфликта на почве ревности к своей жене 39-летний мужчина ножом ударил 34-летнего — и тот от травм сразу умер.

В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК (убийство). Он задержан.