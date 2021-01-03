ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Драма в Слуцком районе: мужчина из ревности убил знакомого

03.01.2021 11:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 янв - Sputnik. Тело 34-летнего мужчины нашли в одной из деревень Слуцкого района 3 января, подробности рассказали в Следственном комитете.

По предварительным данным, в ходе конфликта на почве ревности к своей супруге 39-летний мужчина ножом ударил своего знакомого, причиной стал конфликт на почве ревности. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства убийства, они уже осмотрели место происшествия, нашли орудие преступления – нож, изъяли его, а также некоторые другие предметы и объекты, по которым назначены экспертные исследования.

В отношении 39-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса, он задержан.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи устанавливают все обстоятельства убийства, они уже осмотрели место происшествия, нашли орудие преступления.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Слуцком районе мужчина из ревности к жене убил знакомого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика