Драма в Слуцком районе: мужчина из ревности убил знакомого

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 янв - Sputnik. Тело 34-летнего мужчины нашли в одной из деревень Слуцкого района 3 января, подробности рассказали в Следственном комитете.

По предварительным данным, в ходе конфликта на почве ревности к своей супруге 39-летний мужчина ножом ударил своего знакомого, причиной стал конфликт на почве ревности. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства убийства, они уже осмотрели место происшествия, нашли орудие преступления – нож, изъяли его, а также некоторые другие предметы и объекты, по которым назначены экспертные исследования.

В отношении 39-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса, он задержан.

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