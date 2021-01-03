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На Полесье гаишники гнались за пьяным водителем по двум районам. Чтобы остановить его, пришлось стрелять
Источник материала: Tut.by
1 января в милицию позвонили и сообщили, что на трассе возле Турова в Житковичском районе за рулем Opel Frontera, похоже, пьяный водитель. Милиционеры поехали его останавливать. Что было дальше,
На неоднократные требования об остановке водитель не реагировал, пытался скрыться. По информации милиции, во время движения он создавал реальную угрозу жизни и здоровью граждан.
Погоня продолжилась в Столинском районе Брестской области. Во время преследования инспекторам ГАИ пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, затем стали стрелять по колесам Opel.
Водителя задержали — им оказался 22-летний житель Столинского района. Ранее его уже задерживали за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Прав у парня никогда не было.
На водителя составили протоколы за управление без прав, невыполнение неоднократных требований сотрудников ГАИ об остановке, неповиновение законным требованиям, создание аварийной обстановки.
Всего в стране за два дня нового года задержано 193 водителя в состоянии алкогольного опьянения и 323 бесправника.
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На Полесье гаишники гнались за пьяным водителем по двум районам. Чтобы остановить его, пришлось стрелять
1 января в милицию позвонили и сообщили, что на трассе возле Турова в Житковичском районе за рулем Opel Frontera, похоже, пьяный водитель. Милиционеры поехали его...
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