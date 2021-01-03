ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Полесье гаишники гнались за пьяным водителем по двум районам. Чтобы остановить его, пришлось стрелять

03.01.2021 12:05 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

1 января в милицию позвонили и сообщили, что на трассе возле Турова в Житковичском районе за рулем Opel Frontera, похоже, пьяный водитель. Милиционеры поехали его останавливать. Что было дальше, рассказали в МВД.

На неоднократные требования об остановке водитель не реагировал, пытался скрыться. По информации милиции, во время движения он создавал реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Погоня продолжилась в Столинском районе Брестской области. Во время преследования инспекторам ГАИ пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, затем стали стрелять по колесам Opel.

Водителя задержали — им оказался 22-летний житель Столинского района. Ранее его уже задерживали за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Прав у парня никогда не было.

На водителя составили протоколы за управление без прав, невыполнение неоднократных требований сотрудников ГАИ об остановке, неповиновение законным требованиям, создание аварийной обстановки.

Всего в стране за два дня нового года задержано 193 водителя в состоянии алкогольного опьянения и 323 бесправника.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 января в милицию позвонили и сообщили, что на трассе возле Турова в Житковичском районе за рулем Opel Frontera, похоже, пьяный водитель. Милиционеры поехали его...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Драма в Слуцком районе: мужчина из ревности убил знакомого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика