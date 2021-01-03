На Полесье гаишники гнались за пьяным водителем по двум районам. Чтобы остановить его, пришлось стрелять

Источник материала: Tut.by

1 января в милицию позвонили и сообщили, что на трассе возле Турова в Житковичском районе за рулем Opel Frontera, похоже, пьяный водитель. Милиционеры поехали его останавливать. Что было дальше, рассказали в МВД.

На неоднократные требования об остановке водитель не реагировал, пытался скрыться. По информации милиции, во время движения он создавал реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Погоня продолжилась в Столинском районе Брестской области. Во время преследования инспекторам ГАИ пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, затем стали стрелять по колесам Opel.

Водителя задержали — им оказался 22-летний житель Столинского района. Ранее его уже задерживали за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Прав у парня никогда не было.

На водителя составили протоколы за управление без прав, невыполнение неоднократных требований сотрудников ГАИ об остановке, неповиновение законным требованиям, создание аварийной обстановки.

Всего в стране за два дня нового года задержано 193 водителя в состоянии алкогольного опьянения и 323 бесправника.