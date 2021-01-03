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Двое мужчин утонули в Вилейском районе

03.01.2021 12:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 янв - Sputnik. Двое мужчин утонули в Вилейском районе, сообщили в МЧС Беларуси.

© Sputnik / Павел Львов
Отец и сын провалились под лед и утонули на озере в Полоцком районе

Как уточнили в ведомстве, ЧП случилось неподалеку от деревни Зазерье Вилейского района, на озере Борки. Сообщение о происшествии спасатели получили вечером в субботу. 

Одного из утонувших – мужчину 19621 года рождения – спасателям удалось обнаружить и извлечь из воды, второго – пенсионера 1950 года рождения – искали, но найти не смогли, его поиски продолжат сотрудники ОСВОД. 

 
Теги: Минск
 
 
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Одного из утонувших – мужчину 19621 года рождения – спасателям удалось обнаружить и извлечь из воды.
 
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В Вилейском районе в озере утонули двое мужчин
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