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Двое мужчин утонули в Вилейском районе
03.01.2021 12:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв - Sputnik. Двое мужчин утонули в Вилейском районе, сообщили в МЧС Беларуси.
© Sputnik / Павел Львов
Как уточнили в ведомстве, ЧП случилось неподалеку от деревни Зазерье Вилейского района, на озере Борки. Сообщение о происшествии спасатели получили вечером в субботу.
Одного из утонувших – мужчину 19621 года рождения – спасателям удалось обнаружить и извлечь из воды, второго – пенсионера 1950 года рождения – искали, но найти не смогли, его поиски продолжат сотрудники ОСВОД.
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Одного из утонувших – мужчину 19621 года рождения – спасателям удалось обнаружить и извлечь из воды.
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