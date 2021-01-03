Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 янв - Sputnik. Двое мужчин утонули в Вилейском районе, сообщили в МЧС Беларуси.

Как уточнили в ведомстве, ЧП случилось неподалеку от деревни Зазерье Вилейского района, на озере Борки. Сообщение о происшествии спасатели получили вечером в субботу.

Одного из утонувших – мужчину 19621 года рождения – спасателям удалось обнаружить и извлечь из воды, второго – пенсионера 1950 года рождения – искали, но найти не смогли, его поиски продолжат сотрудники ОСВОД.