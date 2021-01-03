МВД Беларуси: обстановка спокойная, ситуация под контролем

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 янв - Sputnik. Обстановка в Беларуси в воскресенье спокойная, ситуация с несанкционированными массовыми акциями находится по дконторлем правоохранителей, заявил сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

"Милиция несет службу в усиленном режиме, на который перешла накануне новогодних праздников", – напомнила официальный представитель ведомства.

В столице республики с утра проходят немногочисленные "дворовые" протестные акции – марши по жилым районам. Группы разной численности идут с незарегистрированной бело-красно-белой символикой или выстраиваются в "цепочки солидарности". Кроме того, рядом с институтом журналистики БГУ прошла акция в поддержку задержанных после выборов журналистам.

Ранее, 31 декабря, Александр Лукашенко предупредил о недопустимости пересечения "красной черты" и заявил, что если участники акций протеста нарушат закон, последует ответная реакция со стороны власти.

Массовые акции протеста начались сразу после выборов президента, которые прошли 9 августа 2020 года и на которых, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Они продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.

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