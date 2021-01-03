В одном из районов Минска на 45 минут остановилось троллейбусное движение

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 янв – Sputnik. Троллейбусное движение было остановлено на протяжении 45 минут на площади Бангалор в Минске, сообщили в воскресение на предприятии "Минсктранс".

Инцидент произошел в 10:50. В районе площади была повреждена контактная сеть.

Авария затронула работу троллейбусов, которые ходят по маршрутам № 12, 33, 34, 37, 38, 46, 53, 92. Их временно пустили в объезд "аварийной" площади. В настоящий момент движение в этом районе восстановлено.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки" серьезного затруднения автомобильного движения на площади Бангалор не наблюдается.