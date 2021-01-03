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В Беларуси зафиксирован всплеск ДТП с серьезными последствиями

03.01.2021 16:41 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Сразу несколько серьезных ДТП со смертельным исходом произошло за два дня нового года на дорогах страны.  Погибли 8 человек, из них 4 пешехода. Как отметили в ГАИ, они находились в состоянии алкогольного опьянения. 

Так, в Слуцке легковушка сбила двоих мужчин у кафе. 58-летний и 54-летний пешеходы, жители Слуцка, переходили проезжую часть дороги в неустановленном месте и в темное время суток не были обозначены светоотражающими элементами. После ДТП  обоих пострадавших отвезли в больницу. Позже из-за серьёзных травм мужчины скончались. 

Еще две серьезные аварии случились накануне в Докшицком и Свислочском районах. В первом случае погибли двое детей.  

А во втором ДТП в лобовом столкновении двух авто погибли два пассажира, еще четыре человека получили травмы. По факту аварий возбуждены уголовные дела. 

В связи со всплеском серьезных ДТП и сложными погодными условиями ГАИ призывает водителей быть внимательными, не превышать скорость, ни в коем случае не выпивать алкоголь перед поездкой, быть предусмотрительными вблизи пешеходных переходов и на трассах во избежание наездов на людей.

 
 
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Сразу несколько серьезных ДТП со смертельным исходом произошло за два дня нового года на дорогах страны.  Погибли 8 человек, из них 4 пешехода. Как отметили в ГАИ,...
 
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