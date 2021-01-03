|
Землетрясение произошло у берегов Аляски
03.01.2021 18:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло возле берегов Аляски, сообщила в воскресенье Геологическая служба США.
О пострадавших и разрушениях пока не сообщается. Эпицентр землетрясения находился в 235 километрах к юго-западу от города Адак, очаг - на глубине 17,1 километра.
© REUTERS / ANTONIO BRONIC
Землетрясения в американском штате происходят нередко. Одно из последних было зарегистрировано 19 октября 2020 года. Магнитуда тогда составила 7,5. Вслед за ним было объявлено о существовании угрозы цунами.
Одно из самых крупных землетрясений произошло на Аляске в 2018 году. В течение дня было зарегистрировано более 80 повторных толчков. Землетрясение вызвало сильные разрушения нескольких зданий и автодорожной развязки. Четыре аэропорта были закрыты на посадку. Временно прекратила работу местная железная дорога. Однако обошлось без погибших.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередное землетрясение произошло на Аляске спустя всего несколько месяцев после предыдущего, которое сейсмологи зафиксировали в октябре 2020 года.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)