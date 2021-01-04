Жертвами пожаров в Беларуси за выходные стали 16 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Шестнадцать человек погибло за первые три дня нового года на пожарах в Беларуси, из них 10 - за 1 и 2 января, такие данные приводит МЧС Беларуси.

Среди жертв происшествий чаще всего фигурируют безработные и пенсионеры.

По данным на утро 4 января всего в Беларуси с начала года на пожарах погибли 16 человек. Для сравнения - в 2020 году за аналогичный период было всего 10.

На помощь еще 21 белорусу успели прийти спасатели. С ожогами и отравлением угарным газом и продуктами горения они переданы врачам.

Что касается причин возгораний, то их еще предстоит установить в каждом конкретном случаи. Но наиболее распространенными признаны неосторожность при курении, нарушение при эксплуатации печей и электрооборудования.

Спасатели напоминают, чтобы исключить трагические последствия не стоит оставлять без присмотра включенные электроприборы, исключить перегрузку сетей, отказаться от вредных привычек. Родителей просят внимательно следить за играми детей, в том числе с пиротехникой.

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