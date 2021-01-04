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Hyundai насмерть сбил пешехода на МКАД – возбуждено уголовное дело
04.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв - Sputnik. Пешеход погиб на минской кольцевой автодороге в результате ДТП, об этом сообщили в следственном комитете Беларуси.
Инцидент произошел накануне вечером. Автомобиль Hyundai под управлением 42-летнего водителя двигался по 24-у километру внутреннего кольца МКАД. Около улицы Ландера он наехал на мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.
Пешеход получил травмы, от который скончался на месте происшествия.
Личность мужчины в настоящий момент устанавливается. Следователи просят возможных свидетелей, а также тех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, обратиться в УСК.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.
В ГАИ напомнили, что в темное время суток необходимо обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде, а также переходить дорогу только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора.
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Следователи разыскивают свидетелей трагического инцидента, личность погибшего мужчины устанавливается.
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