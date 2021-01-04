Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Поисково-спасательная операция в зоне крушения траулера "Онега" в Баренцевом море завершена, об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Тел пропавших 17 моряков обнаружено не было.

Рыболовецкое судно "Онега" затонуло у Новой Земли в Архангельской 28 декабря. По предварительной информации, это произошло из-за обледенения во время шторма. Сейчас траулер находится на глубине около 130 метров.

Активная фаза проведения поисково-спасательной операции по случаю гибели р/с "Онега" была завершена 30 декабря. Штаб оперативного руководства Росрыболовства 31 декабря принял решение продолжить поиски тел моряков.

Первого января два спасательных судна "Микула" и "Капелан" проводили поиск в районе крушения "Онеги" в Баренцевом море. Пострадавших и объектов поиска они не обнаружили. Оба траулера были отпущены 2 января.

Напомним, что крушение произошло в минувший понедельник, на борту судна находились 19 человек: рыбаки из Мурманской, Архангельской, Курской и Ростовской областей. Информация о белорусах , как и других иностранных гражданах, бывших на борту затонувшего траулера, не подтвердилась.

Спасти удалось только двоих - матроса и штурмана. Поиск осложнялся непростыми погодными условиями, что дало повод экстренным службам оценивать шансы на обнаружение пропавших как крайне небольшие.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

На оказание материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате катастрофы "Онеги" из резервного фонда правительства Мурманской области было выделено 15,5 миллиона рублей (примерно 535 тысяч долларов – Sputnik). Семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие – по 500 тысяч рублей.

Читайте также: