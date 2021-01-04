|
Поиски погибших с затонувшего в Баренцевом море траулера "Онега" прекращены
04.01.2021 09:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. Поисково-спасательная операция в зоне крушения траулера "Онега" в Баренцевом море завершена, об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Тел пропавших 17 моряков обнаружено не было.
Рыболовецкое судно "Онега" затонуло у Новой Земли в Архангельской 28 декабря. По предварительной информации, это произошло из-за обледенения во время шторма. Сейчас траулер находится на глубине около 130 метров.
Морспасслужба
Активная фаза проведения поисково-спасательной операции по случаю гибели р/с "Онега" была
Первого января два спасательных судна "Микула" и "Капелан" проводили поиск в районе крушения "Онеги" в Баренцевом море. Пострадавших и объектов поиска они не обнаружили. Оба траулера были отпущены 2 января.
Напомним, что
Спасти удалось только двоих - матроса и штурмана. Поиск осложнялся непростыми погодными условиями, что дало повод экстренным службам оценивать шансы на обнаружение пропавших как крайне небольшие.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).
На оказание материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате катастрофы "Онеги" из резервного фонда правительства Мурманской области было выделено 15,5 миллиона рублей (примерно 535 тысяч долларов – Sputnik). Семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие – по 500 тысяч рублей.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На борту судна находилось 19 человек, двоих из них удалось спасти. Тела остальных так и не обнаружили.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)