ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поиски погибших с затонувшего в Баренцевом море траулера "Онега" прекращены

04.01.2021 09:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Поисково-спасательная операция в зоне крушения траулера "Онега" в Баренцевом море завершена, об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Тел пропавших 17 моряков обнаружено не было.

Рыболовецкое судно "Онега" затонуло у Новой Земли в Архангельской 28 декабря. По предварительной информации, это произошло из-за обледенения во время шторма. Сейчас траулер находится на глубине около 130 метров.

Морспасслужба
Глубоководный робот обследует затонувший траулер "Онега"

Активная фаза проведения поисково-спасательной операции по случаю гибели р/с "Онега" была завершена 30 декабря. Штаб оперативного руководства Росрыболовства 31 декабря принял решение продолжить поиски тел моряков.

Первого января два спасательных судна "Микула" и "Капелан" проводили поиск в районе крушения "Онеги" в Баренцевом море. Пострадавших и объектов поиска они не обнаружили. Оба траулера были отпущены 2 января.

Напомним, что крушение произошло в минувший понедельник, на борту судна находились 19 человек: рыбаки из Мурманской, Архангельской, Курской и Ростовской областей. Информация о белорусах, как и других иностранных гражданах, бывших на борту затонувшего траулера, не подтвердилась.

Спасти удалось только двоих - матроса и штурмана. Поиск осложнялся непростыми погодными условиями, что дало повод экстренным службам оценивать шансы на обнаружение пропавших как крайне небольшие.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

На оказание материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате катастрофы "Онеги" из резервного фонда правительства Мурманской области было выделено 15,5 миллиона рублей (примерно 535 тысяч долларов – Sputnik). Семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие – по 500 тысяч рублей.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На борту судна находилось 19 человек, двоих из них удалось спасти. Тела остальных так и не обнаружили.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Жертвами пожаров в Беларуси за выходные стали 16 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика