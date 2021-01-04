ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Убийство мальчика на глазах сестры: в Минске судят иностранца

04.01.2021 10:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Минский городской суд начал рассмотрение уголовного дела об истязании детей и убийстве пасынка с особой жестокостью.

Обвиняемым проходит гражданин Узбекистана Акмал Таджибаев, в отношении которого возбуждено дело по нескольким статьям – его расследовала Генеральная прокуратура Беларуси.

Обвиняемый женат, до задержания не работал, ранее не был судим. Мужчине инкриминированы истязание заведомо малолетних пасынка и падчерицы, а также убийство ребенка.

Государственное обвинение представляет прокурор генеральной прокуратуры Вадим Кисель.

В самом начале суда Акмал Таджибаев отказался от переводчика и адвоката и заявил, что "никому не верит, кроме брата и мамы". В суде он разговаривает на русском языке.

Суд объявил перерыв, во время которого адвокат и переводчик около 10 минут поясняли обвиняемому, что по белорусским законам он не может просто так отказаться от адвоката, не имея веских оснований.  Адвокат пояснил, что он имеет право не давать показания в суде.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвиняемый отказался от переводчика и адвоката и заявил, что "никому не верит, кроме брата и мамы".
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Поиски погибших с затонувшего в Баренцевом море траулера "Онега" прекращены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика