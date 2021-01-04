Убийство мальчика на глазах сестры: в Минске судят иностранца

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Минский городской суд начал рассмотрение уголовного дела об истязании детей и убийстве пасынка с особой жестокостью.

Обвиняемым проходит гражданин Узбекистана Акмал Таджибаев, в отношении которого возбуждено дело по нескольким статьям – его расследовала Генеральная прокуратура Беларуси.

Обвиняемый женат, до задержания не работал, ранее не был судим. Мужчине инкриминированы истязание заведомо малолетних пасынка и падчерицы, а также убийство ребенка.

Государственное обвинение представляет прокурор генеральной прокуратуры Вадим Кисель.

В самом начале суда Акмал Таджибаев отказался от переводчика и адвоката и заявил, что "никому не верит, кроме брата и мамы". В суде он разговаривает на русском языке.

Суд объявил перерыв, во время которого адвокат и переводчик около 10 минут поясняли обвиняемому, что по белорусским законам он не может просто так отказаться от адвоката, не имея веских оснований. Адвокат пояснил, что он имеет право не давать показания в суде.

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