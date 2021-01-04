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В Глубокском районе спасли рыбака. Он в больнице
Источник материала: Tut.by
На озере Забелье в Глубокском районе спасли рыбака: он находился в полынье почти в полукилометре от берега,
Инцидент произошел днем 3 января на озере Забелье рядом с одноименной деревней в Глубокском районе. В полынье в 400 метрах от берега оказался 39-летний рыбак.
Мужчину достали из воды и передали медикам. Рыбак получил переохлаждение, он в больнице.
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Инцидент произошел днем 3 января на озере Забелье рядом с одноименной деревней в Глубокском районе.
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