В Глубокском районе спасли рыбака. Он в больнице

Источник материала: Tut.by

На озере Забелье в Глубокском районе спасли рыбака: он находился в полынье почти в полукилометре от берега, сообщает МЧС.

Инцидент произошел днем 3 января на озере Забелье рядом с одноименной деревней в Глубокском районе. В полынье в 400 метрах от берега оказался 39-летний рыбак.

Мужчину достали из воды и передали медикам. Рыбак получил переохлаждение, он в больнице.