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Лондонский суд отказался выдать Ассанжа в США
04.01.2021 15:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в выдаче основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, пишет
© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Суд заявил об опасениях за психическое здоровье Ассанжа. То же утверждала защита - проблемы психического здоровья обострились у Джулиана за время пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне и могут еще больше ухудшиться из-за условий содержания в тюрьмах в США.
"Нельзя судить человека за журналистику"
К зданию Центрального уголовного суда Лондона в ожидании вердикта по делу Ассанжа пришли его сторонники и журналисты. Один из участников акции пояснил корреспонденту РИА Новости: поддержать Ассанжа важно, "чтобы сказать "нет" давлению на журналиста".
"Человека нельзя судить за то, что он занимался журналистской деятельностью", - пояснил сторонник основателя Wikileaks.
Схожие заявления делала и защита Ассанжа. Его юристы называли дело политически мотивированным и требовали, чтобы их клиент должен быть защищен Первой поправкой к Конституции США, которая касается свободы слова и прессы.
Только начало
Прежде адвокаты американской стороны давали понять, что в случае, если запрос на экстрадицию будет отклонен лондонским судом, они опротестуют это решение. У США теперь 14 дней для подачи апелляции, сообщают
Юристы Ассанжа полагают, что рассмотрение этого дела может растянуться на много лет и может потенциально дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека.
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Запрос США на экстрадицию Ассанжа отклонен из-за опасений суда за психическое здоровье основателя Wikileaks.
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