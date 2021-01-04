Лондонский суд отказался выдать Ассанжа в США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в выдаче основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, пишет РИА Новости .

Суд заявил об опасениях за психическое здоровье Ассанжа. То же утверждала защита - проблемы психического здоровья обострились у Джулиана за время пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне и могут еще больше ухудшиться из-за условий содержания в тюрьмах в США.

"Нельзя судить человека за журналистику"

К зданию Центрального уголовного суда Лондона в ожидании вердикта по делу Ассанжа пришли его сторонники и журналисты. Один из участников акции пояснил корреспонденту РИА Новости: поддержать Ассанжа важно, "чтобы сказать "нет" давлению на журналиста".

"Человека нельзя судить за то, что он занимался журналистской деятельностью", - пояснил сторонник основателя Wikileaks.

Схожие заявления делала и защита Ассанжа. Его юристы называли дело политически мотивированным и требовали, чтобы их клиент должен быть защищен Первой поправкой к Конституции США, которая касается свободы слова и прессы.

Только начало

В 2010 году Ассанж был обвинен в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции. Он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне почти семь лет. В 2019 году начались слушания по вопросу экстрадиции Ассанжа, а после этого американские власти предъявили ему новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозило бы тюремное заключение сроком до 175 лет.

Прежде адвокаты американской стороны давали понять, что в случае, если запрос на экстрадицию будет отклонен лондонским судом, они опротестуют это решение. У США теперь 14 дней для подачи апелляции, сообщают Euronews .

Юристы Ассанжа полагают, что рассмотрение этого дела может растянуться на много лет и может потенциально дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека.

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