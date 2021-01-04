ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лондонский суд отказался выдать Ассанжа в США

04.01.2021 15:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в выдаче основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, пишет РИА Новости.

© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
До финала далеко: сегодня суд примет решение по делу об экстрадиции Ассанжа

Суд заявил об опасениях за психическое здоровье Ассанжа. То же утверждала защита - проблемы психического здоровья обострились у Джулиана за время пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне и могут еще больше ухудшиться из-за условий содержания в тюрьмах в США.

"Нельзя судить человека за журналистику"

К зданию Центрального уголовного суда Лондона в ожидании вердикта по делу Ассанжа пришли его сторонники и журналисты. Один из участников акции пояснил корреспонденту РИА Новости: поддержать Ассанжа важно, "чтобы сказать "нет" давлению на журналиста".

"Человека нельзя судить за то, что он занимался журналистской деятельностью", - пояснил сторонник основателя Wikileaks.

Схожие заявления делала и защита Ассанжа. Его юристы называли дело политически мотивированным и требовали, чтобы их клиент должен быть защищен Первой поправкой к Конституции США, которая касается свободы слова и прессы.

Только начало

Как Лондон протестует против выдачи Джулиана Ассанжа в США – видео
В 2010 году Ассанж был обвинен в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции. Он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне почти семь лет. В 2019 году начались слушания по вопросу экстрадиции Ассанжа, а после этого американские власти предъявили ему новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозило бы тюремное заключение сроком до 175 лет.

Прежде адвокаты американской стороны давали понять, что в случае, если запрос на экстрадицию будет отклонен лондонским судом, они опротестуют это решение. У США теперь 14 дней для подачи апелляции, сообщают Euronews.

Юристы Ассанжа полагают, что рассмотрение этого дела может растянуться на много лет и может потенциально дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запрос США на экстрадицию Ассанжа отклонен из-за опасений суда за психическое здоровье основателя Wikileaks.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Дрогичинском районе мужчина утонул в колодце
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика