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Из-за тумана: в Минске не смог сесть самолет из Багдада
04.01.2021 15:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. В Минске днем 4 января не смог приземлиться самолет "Иракских авиалиний" и был отправлен на запасной аэродром в Гомель, сообщили Sputnik в пресс-службе Национального аэропорта Минск.
© Sputnik / Виктор Толочко
Самолет должен был приземлиться в 12.45 в воздушной гавани белорусской столицы, но из-за густого тумана его отправили в Гомель.
"Борт прилетит сегодня-завтра, может, вечером 4 января, если туман рассеется. Задержки по другим рейсам также есть, но не факт, что из-за тумана. Возможно, в аэропорту вылета или авиакомпании, которая ждет транзитных пассажиров, возникли какие-то проблемы", - рассказала Sputnik пресс-секретарь аэропорта Ромина Саматханова.
Ранее МЧС Беларуси
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Также из-за метеоусловий задерживаются рейсы из Запорожья и Берлина, посадка на борт в Хельсинки и регистрация на вылет во Франкфурт и Багдад проходят без проблем.
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