Из-за тумана: в Минске не смог сесть самолет из Багдада

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. В Минске днем 4 января не смог приземлиться самолет "Иракских авиалиний" и был отправлен на запасной аэродром в Гомель, сообщили Sputnik в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Самолет должен был приземлиться в 12.45 в воздушной гавани белорусской столицы, но из-за густого тумана его отправили в Гомель.

"Борт прилетит сегодня-завтра, может, вечером 4 января, если туман рассеется. Задержки по другим рейсам также есть, но не факт, что из-за тумана. Возможно, в аэропорту вылета или авиакомпании, которая ждет транзитных пассажиров, возникли какие-то проблемы", - рассказала Sputnik пресс-секретарь аэропорта Ромина Саматханова.

Ранее МЧС Беларуси попросило быть внимательнее граждан, поскольку видимость сохраняется в пределах 100-500 метров. Туманы ожидаются и завтра, 5 января: синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Читайте также: