Стала известна причина взрыва в районе улиц Скрыганова и Бирюзова в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Рано утром в районе улиц Бирюзова и Скрыганова в Минске местные жители услышали звук, похожий на взрыв.

По информации пресс-службы МЧС, происшествие произошло около 06:55 на территории, арендованной у ОАО "Белресурсы" по улице Скрыганова, 39. Как стало известно, при открытии двери металлического контейнера для хранения строительных материалов произошла вспышка газовоздушной смеси.

В результате инцидента поврежден металлический контейнер и строительные материалы, которые были в нем. Также травмы получил заведующий фирмы-арендатора 1959 года рождения.

Мужчина с ожогами рук и лица обратился за медицинской помощью на месте происшествия, но от госпитализации отказался. Также повреждено остекление балкона в одной из квартир по улице Бирюзова, 11.

Подразделения МЧС не привлекались. Причина происшествия устанавливается, рассматриваемые версии – негерметичность запорной арматуры газового нагревателя и конструктивный недостаток нагревателя.

Что говорят в ГУВД

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич также подтвердила Sputnik эту информацию. "Взорвался газовый баллон, на месте работает следственно-оперативная группа. По данному факту будет проведена проверка", - добавила она.

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