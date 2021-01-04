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Более 80 населенных пунктов Витебской области остались без света

04.01.2021 16:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. В 82 населенных пунктах Витебской области энергетики продолжают устранять последствия непогоды: из-за ледяного дождя и сильного ветра здесь проблемы с энергоснабжением.

© Photo : МЧС РБ
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Наиболее пострадавшие районы – Витебский, Оршанский, Городокский и Лиозненский. Как пояснили в "Витебскэнерго", с 29 декабря аварийные бригады работают в усиленном режиме и борются с последствиями непогоды. В общей сложности к вечеру 31 декабря восстановили электроснабжение в более чем 600 населенных пунктах, оставшиеся отключения ликвидировали 1 января. Но из-за погодных условий проблемы продолжают возникать снова, в том числе – и в других районах.

Под тяжестью налипшего снега не выдерживают опоры линий электропередачи, падали и наклонялись деревья. Проблемы возникли во многих населенных пунктах Верхнедвинского, Поставского, Шарковщинского, Россонского и Полоцкого районов. Устраняют проблемы 34 бригады специалистов, 33 единицы техники. Работают и днем, и ночью.

"По состоянию на 12:00 4 января продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 82 населенных пунктах области. В основном это утренние отключения сегодняшнего дня. Ведутся оперативные переключения, потребителей запитывают по резервным схемам электроснабжения, для восстановления энергоснабжения населения используются дизель-генераторные установки", – рассказали в "Витебскэнерго".

До сих пор сложная погодная обстановка сохраняется в Верхнедвинском, Россонском и Полоцком районах.

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Теги: Минск
 
 
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Из-за непогоды перебои с электроснабжением в области наблюдаются с 29 декабря, их устраняют, однако проблемы продолжают возникать снова, в том числе – и в других...
 
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