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Умер основатель легендарной группы Children of Bodom Алекси Лайхо
04.01.2021 16:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. Умер основатель, фронтмен и гитарист легендарной финской метал-группы Children of Bodom Алекси Лайхо, сообщил менеджмент коллектива.
© REUTERS / Mario Anzuoni
"Ушел из жизни один из самых известных гитаристов в мире Алекси Лайхо. Музыкант, наиболее известный как фронтмен Children of Bodom, скончался в своем доме в Хельсинки на прошлой неделе", – говорится в сообщении.
Там также отмечается, что в последние годы музыкант испытывал серьезные проблемы со здоровьем.
Уже известно, что похороны гитариста пройдут в узком семейном кругу.
Алекси Лайхо и барабанщик Яска Раатикайнен основали Children of Bodom в 1993-м году, группа была одной из самых известных финских метал-коллективов. Последний концерт она дала в 2019-м. В минувшем году Лайхо создал группу Bodom After Midnight, с которой записал три песни и снял один клип.
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По информации менеджеров финской группы, в последние годы музыкант испытывал серьезные проблемы со здоровьем.
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