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Умер основатель легендарной группы Children of Bodom Алекси Лайхо

04.01.2021 16:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik.  Умер основатель, фронтмен и гитарист легендарной финской метал-группы Children of Bodom  Алекси Лайхо, сообщил менеджмент коллектива.

© REUTERS / Mario Anzuoni
Умер один из основателей рок-группы Van Halen

"Ушел из жизни один из самых известных гитаристов в мире Алекси Лайхо. Музыкант, наиболее известный как фронтмен Children of Bodom, скончался в своем доме в Хельсинки на прошлой неделе", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что в последние годы музыкант испытывал серьезные проблемы со здоровьем.

Уже известно, что похороны гитариста пройдут в узком семейном кругу.

Алекси Лайхо и барабанщик Яска Раатикайнен основали Children of Bodom в 1993-м году, группа была одной из самых известных финских метал-коллективов. Последний концерт она дала в 2019-м. В минувшем году Лайхо создал группу Bodom After Midnight, с которой записал три песни и снял один клип.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации менеджеров финской группы, в последние годы музыкант испытывал серьезные проблемы со здоровьем.
 
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