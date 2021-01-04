Умер основатель легендарной группы Children of Bodom Алекси Лайхо

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Умер основатель, фронтмен и гитарист легендарной финской метал-группы Children of Bodom Алекси Лайхо, сообщил менеджмент коллектива.

"Ушел из жизни один из самых известных гитаристов в мире Алекси Лайхо. Музыкант, наиболее известный как фронтмен Children of Bodom, скончался в своем доме в Хельсинки на прошлой неделе", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что в последние годы музыкант испытывал серьезные проблемы со здоровьем.

Уже известно, что похороны гитариста пройдут в узком семейном кругу.

Алекси Лайхо и барабанщик Яска Раатикайнен основали Children of Bodom в 1993-м году, группа была одной из самых известных финских метал-коллективов. Последний концерт она дала в 2019-м. В минувшем году Лайхо создал группу Bodom After Midnight, с которой записал три песни и снял один клип.