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5 аварий с начала года в Минской области

04.01.2021 16:41 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Три человека погибло и три травмировано. ГАИ работает в усиленном режиме. На особо опасных участках дорог дежурят патрули. В столице также инспекторы следят за выполнением скоростного режима, напоминают правила дорожного движения водителям. Особый контроль - за шоферами в состоянии алкогольного опьянения.

Плохая видимость на дорогах из-за тумана

А сегодня ситуацию на дорогах усложняет туман. Во время движения в условиях плохой видимости следует быть максимально осторожными. Туман и мокрый снег уменьшают время реакции водителя в несколько раз. Чтобы обозначить себя, ГАИ просит включать ближний свет и противотуманные фары.

ГАИ напоминает пешеходам использовать световозвращающие элементы: яркую верхнюю одежду и фликеры, и быть внимательными во время пересечения проезжей части.

 
 
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Три человека погибло и три травмировано. ГАИ работает в усиленном режиме. На особо опасных участках дорог дежурят патрули. В столице также инспекторы следят за...
 
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