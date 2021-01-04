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Милиция проводит проверку по факту блокировки дороги

04.01.2021 16:41 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Милиция разыскивает участников очередного "перфоманса" в столице. Накануне вечером в различных телеграм-каналах появилась информация о блокировке дороги на улице Романовская Слобода. Теперь нарушителям грозит наказание вплоть до уголовной ответственности.

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома: "Правоохранители принимают меры по установлению всех лиц, причастных к умышленной блокировке транспортных коммуникаций, а также подсчитывают ущерб, причиненный незаконными действиями. ГУВД Мингорисполкома напоминает, что умышленное блокирование транспортных коммуникаций влечет как административную (ст. 18.1 КоАП предусматривает штраф в размере от 6 до 10 базовых величин), так и уголовную (ст. 310 УК в случае особо крупного ущерба или смерти человека предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы) ответственность. В последующем материал проверки будет передан в Следственный комитет Республики Беларусь для дачи правовой оценки".

 
 
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Милиция разыскивает участников очередного "перфоманса" в столице. Накануне вечером в различных телеграм-каналах появилась информация о блокировке дороги на улице...
 
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