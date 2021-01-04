Попросили документы: двух полицейских избили в пригороде Парижа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Полицейские остановили двух мотоциклистов для проверки документов, но у водителя не оказалось при себе ни прав, ни техпаспорта на мотоцикл.

Как сообщают местные СМИ, пассажир предложил сходить за документами домой к водителю, тот якобы живет недалеко. Но спустя некоторое время мужчина вернулся без документов и в сопровождении примерно 15 товарищей, которые без лишних разговоров напали на стражей порядка.

"Префект полиции выражает свою поддержку двум полицейским на мотоциклах, на которых жестоко напали в Оне-су-Буа. Их госпитализировали с травмами. Ведется расследования для установления личностей нападавших", - говорится в сообщении префектуры в Twitter.

Напомним, жители Франции, начиная с 21 ноября, протестуют против законопроекта "О глобальной безопасности". Одна из статей этого документа предусматривает серьезное наказание за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейских во время исполнения ими служебных обязанностей.

Планируется, что документ поступит на рассмотрение Сената Франции уже в январе. В случае причинения таким образом "вреда их физической или психической неприкосновенности", нарушителям грозит год тюрьмы и штраф не менее 45 тысяч евро.

Читайте также:

Неизвестный, застреливший троих жандармов во Франции, был найден мертвым

мертвым Полицейских во Франции отстранили от работы из-за видео избиения чернокожего