Генпрокурор: уровень преступности в 2020 году в Беларуси вырос

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Уровень преступности в Беларуси в минувшем году вырос, заявил в понедельник в эфире телеканала "Беларусь 1" генеральный прокурор республики Андрей Швед.

"Что касается в целом преступности, главе государства было доложено, что негативные явления, которые были в прошлом году, сыграли свою роль в росте преступности. В 2020 году рост общего числа зарегистрированных преступлений составил более 95 тысяч. Это на 8% больше, чем в 2019 году. Это достаточно серьезный рост", – сказал он.

По словам Шведа, если посмотреть в структуре, это увеличение обусловлено тем, что в 2,5 раза стало больше преступлений, связанных с кибермошенничеством.

"В 2019 году было совершено чуть больше 10 тысяч преступлений этой категории, в 2020-м на фоне попытки дестабилизировать ситуацию кибермошенники совершили 25 тысяч преступлений", – привел статистику глава ведомства.

Он отметил, что зарубежные кибермошенники, воспользовались политической ситуацией в Беларуси, спровоцировали целую волну хищений: посредством различных манипуляций они выманивают данные о банковских картах и воруют деньги, оставляя семьи без средств к существованию.

Швед отметил, что если проанализировать статистику других категорий преступлений, то можно говорить о некотором снижении их количества в 2020-м.

"Если бы не было этих протестных акций, не было дестабилизации обстановки, было бы еще лучше. Это видно по динамике преступности", – заключил он.

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