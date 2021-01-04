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Милиция устанавливает участников несанкционированного пикета в Минске

05.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Милиция проводит проверку по факту несанкционированной акции протеста в белорусской столице, ее участники устанавливаются, сообщили в понедельник в ГУВД Мингорисполкома.

В ГУВД сегодня днем поступила информация о том, что несколько человек собрались у метро "Восток" и держали в руках незарегистрированную символику.

© Photo : Генпрокуратура Беларуси
Генпрокурор о лицах протеста и ответственности за экстремизм

"По данной информации начат административный процесс, сотрудники милиции проводят работу по установлению лиц, принявших участие в несанкционированном массовом мероприятии, и привлечении их к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

Милиция предупредила, что за организацию, подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также участие в них предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Массовые акции протеста начались сразу после выборов президента, которые прошли 9 августа 2020 года и на которых, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Они продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.

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Теги: Минск
 
 
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По информации ГУВЛД, сегодня днем несколько человек с незарегистрированной символикой собрались у станции метро "Восток".
 
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