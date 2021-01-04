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Милиция устанавливает участников несанкционированного пикета в Минске
05.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. Милиция проводит проверку по факту несанкционированной акции протеста в белорусской столице, ее участники устанавливаются, сообщили в понедельник в ГУВД Мингорисполкома.
В ГУВД сегодня днем поступила информация о том, что несколько человек собрались у метро "Восток" и держали в руках незарегистрированную символику.
© Photo : Генпрокуратура Беларуси
"По данной информации начат административный процесс, сотрудники милиции проводят работу по установлению лиц, принявших участие в несанкционированном массовом мероприятии, и привлечении их к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.
Милиция предупредила, что за организацию, подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также участие в них предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Массовые
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По информации ГУВЛД, сегодня днем несколько человек с незарегистрированной символикой собрались у станции метро "Восток".
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