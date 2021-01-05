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Беларусь "переосмыслит" законодательство с учетом протестов - генпрокурор

05.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. В ближайшее время белорусские власти планируют "переосмыслить" законодательство с учетом полученного опыта за период массовых акций протеста в стране, заявил генеральный прокурор республики Андрей Швед в эфире "Беларусь 1".

© Sputnik / Виктор Толочко
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Он отметил, что скоро будет проведено широкое совещание при президенте, где, помимо усиления ответственности за экстремизм, обсудят вопросы переосмысления, переработки всего белорусского законодательства в связи с событиями, которые произошли 2020 году и были направлены на попытку смены конституционного строя и захвата власти.

Швед подчеркнул, что генеральная прокуратура станет одним из основных государственных органов, который будет систематизировать и вносить предложения в "переработку". Генпрокурор также рассказал о предстоящем совещании всего правоохранительного блока страны, на котором дадут оценку действиям силовиков, которые пресекали нарушения общественной безопасности во время протестных акций.

Привлекут к ответственности

Генпрокурор также заявил, что в ближайшее время планируется привлечь к ответственности тех организаторов протестов в Беларуси, которые находятся за рубежом - для этого есть все правовые основания.

Он пролагает, что протесты "никакие не мирные", и "руководство этими действиями зачастую исходит из-за рубежа, из единого центра". 

"В ближайшее время настанет тот период… мы это все будем связывать в один узел: центр, который руководил определенными действиями, и последствия этих действий – на улицах, на железной дороге, поджоги, взрывы и так далее. Это все – элементы радикализации этих так называемых мирных протестных акций", - сказал генпрокурор.

По его словам, в настоящее время в суды направлено 259 производств в отношении 309 лиц. Также органы прокуратуры вносят корректировки в квалификации статей следователями, учитывая тяжесть преступлений.

© Photo : МИД Беларуси
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Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что по делам о массовых беспорядках суды нацеливают на вынесение максимально строгих наказаний, а правоохранительные органы - на установление всех лиц, совершивших правонарушение против общественного порядка.

Преступность растет

Сложившаяся в прошлом году обстановка негативно отразилась на уровне преступности в стране, заявил Андрей Швед. 

"В 2020 году число зарегистрированных преступлений выросло на 8% по сравнению с предыдущим годом и превысило 95 тысяч", - пояснил он.

Прирост, по словам генпрокурора, во многом связан с тем, что в 2,5 раза стало больше киберпреступлений (25 тысяч). Многие из них совершены из-за рубежа. Швед отметил, что кибермошенники воспользовались политической ситуацией в Беларуси, спровоцировали целую волну хищений: посредством различных манипуляций они выманивают данные о банковских картах и воруют пенсии и зарплаты, оставляя семьи без средств к существованию.

© Photo : Генпрокуратура Беларуси
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Акции в Беларуси

Массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Власти республики неоднократно заявляли, что они координируются из-за границы.

Глава государства Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в стране, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран-координаторов Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

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Теги: Минск
 
 
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По словам Андрея Шведа, скоро в стране пройдет совещание всего правоохранительного блока страны, на котором дадут оценку действиям силовиков.
 
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