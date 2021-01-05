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Беларусь "переосмыслит" законодательство с учетом протестов - генпрокурор
05.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. В ближайшее время белорусские власти планируют "переосмыслить" законодательство с учетом полученного опыта за период массовых акций протеста в стране, заявил генеральный прокурор республики Андрей Швед в эфире
© Sputnik / Виктор Толочко
Он отметил, что скоро будет проведено широкое совещание при президенте, где, помимо усиления ответственности за экстремизм, обсудят вопросы переосмысления, переработки всего белорусского законодательства в связи с событиями, которые произошли 2020 году и были направлены на попытку смены конституционного строя и захвата власти.
Швед подчеркнул, что генеральная прокуратура станет одним из основных государственных органов, который будет систематизировать и вносить предложения в "переработку". Генпрокурор также рассказал о предстоящем совещании всего правоохранительного блока страны, на котором дадут оценку действиям силовиков, которые пресекали нарушения общественной безопасности во время протестных акций.
Привлекут к ответственности
Генпрокурор также заявил, что в ближайшее время планируется привлечь к ответственности тех организаторов протестов в Беларуси, которые находятся за рубежом - для этого есть все правовые основания.
Он пролагает, что протесты "никакие не мирные", и "руководство этими действиями зачастую исходит из-за рубежа, из единого центра".
"В ближайшее время настанет тот период… мы это все будем связывать в один узел: центр, который руководил определенными действиями, и последствия этих действий – на улицах, на железной дороге, поджоги, взрывы и так далее. Это все – элементы радикализации этих так называемых мирных протестных акций", - сказал генпрокурор.
По его словам, в настоящее время в суды направлено 259 производств в отношении 309 лиц. Также органы прокуратуры вносят корректировки в квалификации статей следователями, учитывая тяжесть преступлений.
© Photo : МИД Беларуси
Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что по делам о
Преступность растет
Сложившаяся в прошлом году обстановка негативно отразилась на
"В 2020 году число зарегистрированных преступлений выросло на 8% по сравнению с предыдущим годом и превысило 95 тысяч", - пояснил он.
Прирост, по словам генпрокурора, во многом связан с тем, что в 2,5 раза стало больше киберпреступлений (25 тысяч). Многие из них совершены из-за рубежа. Швед отметил, что кибермошенники воспользовались политической ситуацией в Беларуси, спровоцировали целую волну хищений: посредством различных манипуляций они выманивают данные о банковских картах и воруют пенсии и зарплаты, оставляя семьи без средств к существованию.
© Photo : Генпрокуратура Беларуси
Акции в Беларуси
Массовые акции протеста начались в Беларуси после
Глава государства Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в стране, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран-координаторов Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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По словам Андрея Шведа, скоро в стране пройдет совещание всего правоохранительного блока страны, на котором дадут оценку действиям силовиков.
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