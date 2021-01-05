Новая эпидемия? На севере Индии произошла массовая гибель горных гусей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Свыше 1700 погибших горных гусей и других мигрирующих птиц обнаружены в индийском штате Химачал-Прадеш, власти ввели повышенные меры предосторожности, сообщает индийский телеканал NDTV.

До последующих распоряжений к озеру Понг-Дам запрещено приближаться менее чем на километр. Окружной магистрат ввел такие ограничения для людей и скота, чтобы предотвратить доступ в вероятный эпицентр новой вспышки птичьего гриппа.

В закрытую зону направлена специальная группа, которой поручено собрать образцы и выяснить точную причину гибели птиц. Также создана девятикилометровая зона за наблюдением за поведением пернатых и развитием инцидента. Существует особый риск переноса птичьего гриппа в Китай (Тибетский автономный район), который граничит со штатом Химачал-Прадеш.

В соседних штатах запрещена торговля тушами птицы, яиц, мяса и рыбы. Нарушителей ждет строгое наказание, вплоть до закрытия магазинов и крупных штрафов.

Птичий грипп – высокоопасное респираторное заболевание, вызываемое вирусом H5N1, которое также заразно для человека. Ранее о вспышке этого заболевания завили власти Японии.

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