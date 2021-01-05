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"Девушка Бонда" все-таки жива, но в тяжелом состоянии
05.01.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Американская актриса и модель Таня Робертс,
Представитель актрисы рассказал, что накануне Рождества она упала, возвращаясь с прогулки с собаками, и получила тяжелую травму. Дома она потеряла сознание, ее госпитализировали и подключили к ИВЛ. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
Таня Робертс сыграла роль девушки Бонда в фильме "Вид на убийство", вышедшем в 1985 году, роль агента 007 в этой картине исполнил Роджер Мур.
Робертс также снималась в главных ролях в таких фильмах, как "Повелитель зверей", "Шина – королева джунглей", "Почти беременна".
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Вчера СМИ сообщали, что актриса и модель Таня Робертс скончалась в США в возрасте 65 лет из-за тяжелой травмы.
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