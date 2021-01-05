"Девушка Бонда" все-таки жива, но в тяжелом состоянии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Американская актриса и модель Таня Робертс, о смерти которой сообщили СМИ со ссылкой на ее представителя, на самом деле жива, но находится в тяжелом состоянии, сообщает издание Variety.

Представитель актрисы рассказал, что накануне Рождества она упала, возвращаясь с прогулки с собаками, и получила тяжелую травму. Дома она потеряла сознание, ее госпитализировали и подключили к ИВЛ. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Таня Робертс сыграла роль девушки Бонда в фильме "Вид на убийство", вышедшем в 1985 году, роль агента 007 в этой картине исполнил Роджер Мур.

Робертс также снималась в главных ролях в таких фильмах, как "Повелитель зверей", "Шина – королева джунглей", "Почти беременна".