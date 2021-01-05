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В деревне Бывальки поймали похитителя новогодних елок
05.01.2021 12:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Заявление о краже новогодних елок поступило в милицию деревни Бывальки Лоевского района, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
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Инцидент произошел до Нового года. Сотрудники милиции оперативно задержали подозреваемого.
Как оказалось, парень направлялся в гости к знакомой девушке. В подарок решил приобрести елку. Однако девушка рассказала, что возле соседнего дома на улице стоят две искусственные красавицы – они и были украдены.
На следующий день жительница дома обнаружила пропажу и обратилась в милицию. Узнав об этом, девушка и парень решили скрыть следы преступления и подбросили елки прежней хозяйке.
"Но работа сыщиков не прекращалась. Во дворе девушки им удалось обнаружить случайно отвалившийся еле заметный элемент новогоднего украшения", – сказали в УВД.
После инцидента было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый – 18-летний житель Лоева, который нигде не работает.
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Подозреваемым стал не злостный нарушитель, а молодой человек, который захотел сделать подарок знакомой девушке.
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