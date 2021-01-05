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Шедший пешком в ЕС россиянин задержан на границе
05.01.2021 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Пограничники задержали в Сморгонском районе россиянина, который шел пешком в ЕС, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Гражданина в понедельник 4 января заметили в районе населенного пункта Каменный Лог: житель Череповца шел по автодороге, соединяющей Минск и Вильнюс.
"В трех километрах от границы его задержали пограничники, от которых он не стал скрывать своих намерений. Мужчина собирался попасть в Евросоюз в обход пункта пропуска", – сказали в ГПК.
Там также уточнили, что мужчина пояснил – на нарушение границы он решился, так как не может получить шенгенскую визу.
В отношении россиянина начали административный процесс за попытку незаконного пересечения границы. До завершения разбирательства он будет находиться в ИВС Сморгонской пограничной группы. Мужчине грозит депортация с пятилетним запретом въезда в республику.
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Путешественнику из российского Череповца грозит депортация с пятилетним запретом въезда в республику.
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