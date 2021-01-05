ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Работница «Могилевхимволокно» получила серьезную травму во время работы в новом цеху

05.01.2021 17:19 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На предприятии «Могилевхимволокно» 1 января работница получила травму руки. Факт травмирования на производстве TUT.BY подтвердили в руководстве предприятия. Обстоятельства ЧП устанавливает комиссия.


Источники сообщают TUT.BY, что работница получила травму в прядильно-отделочном цеху № 3 вечером 1 января. Это самый новый цех предприятия, он запущен в конце 2018 года, в нем производят штапельное волокно.

38-летняя пострадавшая находится в больнице.

По неподтвержденным данным, женщина перенесла ампутацию.

TUT.BY ждет официального комментария СК.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники предприятия говорят, что женщина из-за травмы перенесла ампутацию.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Шедший пешком в ЕС россиянин задержан на границе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика