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Работница «Могилевхимволокно» получила серьезную травму во время работы в новом цеху
Источник материала: Tut.by
На предприятии «Могилевхимволокно» 1 января работница получила травму руки. Факт травмирования на производстве TUT.BY подтвердили в руководстве предприятия. Обстоятельства ЧП устанавливает комиссия.
Источники сообщают TUT.BY, что работница получила травму в прядильно-отделочном цеху № 3 вечером 1 января. Это самый новый цех предприятия, он запущен в конце 2018 года, в нем производят штапельное волокно.
38-летняя пострадавшая находится в больнице.
По неподтвержденным данным, женщина перенесла ампутацию.
TUT.BY ждет официального комментария СК.
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Работники предприятия говорят, что женщина из-за травмы перенесла ампутацию.
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