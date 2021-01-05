Работница «Могилевхимволокно» получила серьезную травму во время работы в новом цеху

Источник материала: Tut.by

На предприятии «Могилевхимволокно» 1 января работница получила травму руки. Факт травмирования на производстве TUT.BY подтвердили в руководстве предприятия. Обстоятельства ЧП устанавливает комиссия.





Источники сообщают TUT.BY, что работница получила травму в прядильно-отделочном цеху № 3 вечером 1 января. Это самый новый цех предприятия, он запущен в конце 2018 года, в нем производят штапельное волокно.

38-летняя пострадавшая находится в больнице.

По неподтвержденным данным, женщина перенесла ампутацию.

TUT.BY ждет официального комментария СК.