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Лаборатория в шкафу: житель Минского района у себя дома выращивал коноплю
05.01.2021 19:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Правоохранители задержали жителя Минского района, который у себя дома выращивал коноплю, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома во вторник.
Как стало известно, 27-летний ранее не судимый житель Минского района в своей квартире создал условия, необходимые для выращивания конопли. Задержанный построил в шкафу лабораторию, создав для растения тепличные условия: установил лампы, следил за уровнем влажности, соорудил систему вентиляции.
Оперативники при осмотре квартиры обнаружили и изъяли три полимерные емкости с почвой и тремя растениями конопли, 14 осветительных ламп, 4 вентилятора, 4 бутылки с удобрениями, электронные весы и другое специальное оборудование.
Также дома у мужчины было обнаружено около грамма высушенной марихуаны. Задержанный объяснил, что выращивал марихуану для личного употребления.
Материал проверки по данному факту передан в Минский РОСК. Там действиям мужчины будет дана правовая оценка.
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Мужчина построил в шкафу лабораторию, создав для растения тепличные условия: установил лампы, следил за уровнем влажности, соорудил систему вентиляции.
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