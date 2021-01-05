Лаборатория в шкафу: житель Минского района у себя дома выращивал коноплю

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Правоохранители задержали жителя Минского района, который у себя дома выращивал коноплю, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома во вторник.

Как стало известно, 27-летний ранее не судимый житель Минского района в своей квартире создал условия, необходимые для выращивания конопли. Задержанный построил в шкафу лабораторию, создав для растения тепличные условия: установил лампы, следил за уровнем влажности, соорудил систему вентиляции.

Оперативники при осмотре квартиры обнаружили и изъяли три полимерные емкости с почвой и тремя растениями конопли, 14 осветительных ламп, 4 вентилятора, 4 бутылки с удобрениями, электронные весы и другое специальное оборудование.

Также дома у мужчины было обнаружено около грамма высушенной марихуаны. Задержанный объяснил, что выращивал марихуану для личного употребления.

Материал проверки по данному факту передан в Минский РОСК. Там действиям мужчины будет дана правовая оценка.

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