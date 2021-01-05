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Девушка Бонда из фильма "Вид на убийство" скончалась в США

05.01.2021 19:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Американская модель и актриса Таня Робертс, сыгравшая в фильме об агенте 007 "Вид на убийство", скончалась в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, сообщило издание Daily Mail.

© Photo : Twitter / @edgarwright
Умерла "золотая" девушка Джеймса Бонда из фильма "Голдфингер"

Ранее СМИ информировали о смерти 65-летней артистки, но позже появились данные с опровержениями – стало известно, что она на самом деле жива, но находится в тяжелом состоянии.

По словам представителя актрисы, накануне Рождества она упала, возвращаясь с прогулки с собаками, а дома потеряла сознание, Робертс госпитализировали и подключили к ИВЛ.

Робертс сыграла роль девушки Джеймса Бонда в картине "Вид на убийство", вышедшей в 1985 году, роль агента 007 в нейе исполнил Роджер Мур. Актриса также снималась в главных ролях в таких фильмах, как "Повелитель зверей", "Шина – королева джунглей", "Почти беременна".

 
Теги: Минск
 
 
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Изначально о смерти модели и актрисы Тани Робертс сообщалось в воскресенье, однако потом появились опровержения.
 
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