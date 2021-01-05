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Девушка Бонда из фильма "Вид на убийство" скончалась в США
05.01.2021 19:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Американская модель и актриса Таня Робертс, сыгравшая в фильме об агенте 007 "Вид на убийство", скончалась в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, сообщило издание
Ранее СМИ информировали о
По словам представителя актрисы, накануне Рождества она упала, возвращаясь с прогулки с собаками, а дома потеряла сознание, Робертс госпитализировали и подключили к ИВЛ.
Робертс сыграла роль девушки Джеймса Бонда в картине "Вид на убийство", вышедшей в 1985 году, роль агента 007 в нейе исполнил Роджер Мур. Актриса также снималась в главных ролях в таких фильмах, как "Повелитель зверей", "Шина – королева джунглей", "Почти беременна".
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Изначально о смерти модели и актрисы Тани Робертс сообщалось в воскресенье, однако потом появились опровержения.
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