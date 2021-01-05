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На 80 миллионов долларов: рекордную партию героина изъяли на Украине

06.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik.  Правоохранители в украинском Львове изъяли рекордную партию героина – на сумму более 81 миллиона долларов США, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора страны.

YouTube/ Таможенные органы
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"В ходе спецоперации изъята рекордная партия героина весом более тонны. Ориентировочная стоимость наркотического средства по ценам "черного рынка" составляет 2,3 миллиарда гривен (свыше 81,4 миллиона долларов – Sputnik)", – говорится в сообщении.

По данным следователей, героин контрабандой был ввезен из Пакистана в минувшем году через торговый порт Одессы. Затем под видом продуктов наркотик транспортировали на запад страны, чтобы в дальнейшем переправить в государства ЕС как дипломатический груз.

Во время обысков во Львове, где на хранении находился наркотик, задержаны четыре человека – граждане Турции. В настоящее время полиция ищет соучастников наркотрафикеров.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным следователей, героин контрабандой был ввезен из Пакистана в минувшем году через торговый порт Одессы.
 
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