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Новогодний "сюрприз": детский сад "заминировали" в Несвиже

06.01.2021 09:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Нетрезвая женщина "заминировала" детский сад в Несвиже, об этом рассказали в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

© Sputnik / Анна Нефедова
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Сообщение по телефону поступило правоохранителям 31 декабря. Указанный детский сад находился напротив здания РОВД. Из него было экстренно эвакуировано 41 ребенка.

"Как и предполагалось, каких-либо взрывчатых, легковоспламеняющихся и иных опасных веществ не обнаружено", - рассказали в милиции.

Вскоре была установлена личность человека, который сообщил о бомбе. Им оказалась жительница Несвижского района 55 лет. Сообщается, что в момент происшествия она находилась в нетрезвом состоянии. Объяснить мотив своего поступка не смогла.

"Женщина длительное время отказывалась открыть дверь, и оскорбляла сотрудников, прибывших для разбирательства. В конце концов милиционерам удалось попасть в дом к подозреваемой и задержать ее", - пояснили в УВД.

Против белоруски возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей". Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Из дошкольного учреждения был экстренно эвакуирован 41 ребенок, подозреваемая в лежминировании женщина задержана.
 
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