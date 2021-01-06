Машина упала с моста и загорелась в Докшицком районе – погиб пассажир

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв - Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Докшицком районе, в котором погиб мужчина, сообщили в УСК по Витебской области.

По предварительным данным следователей, в ночь с 5 на 6 января компания распивала спиртное в Докшицком районе, после чего двое мужчин уехали на автомобиле Volvo. На 72-м километре автодороги Р-3 "Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвии(Урбаны)", вблизи деревни Волча, водитель не справился с управлением и автомобиль упал с моста, где перевернулся и загорелся.

"Хозяин автомобиля выбрался из него и скрылся с места происшествия. Он задержан. Второй мужчина - 38-летний житель Докшицкого района - погиб на месте", - рассказали Sputnik в среду в УСК.

Там отметили, что по факту ДТП Докшицким РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"Владелец автомобиля в настоящее время находится в больнице. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали следователи.

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