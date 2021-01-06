“Привет, можешь помочь?”: как белорусов обворовывали интернет-мошенники

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв - Sputnik. Расследование масштабного уголовного дела о хищении денег с банковских карт белорусов завершило главное следственное управление СК.

Следователи объединили в одно больше 300 уголовных дел, которые возбуждались в период с 2017-го по 2020-й. Обвиняемыми по ним выступают шесть граждан Украины. Их обвиняют по более чем 630 эпизодам. Общий ущерб составил свыше 200 тысяч рублей.

Обвиняемые – несколько молодых людей, которые проживают на территории Украины. Несколько лет они обманывали белорусов, приобретая на форумах в интернете реквизиты доступа к учетным записям пользователей социальной сети "ВКонтакте". А после писали от имени реальных владельцев страницы, пытаясь выманить у их друзей и знакомых информацию о банковских картах.

К примеру, молодые люди могли обратиться со срочной просьбой о помощи от имени друга, а когда человек соглашался помочь, выманивали номер и срок действия карты, а также CVV-код на обратной стороне.

"Предлоги получения данных карт были схожи – якобы для срочного перевода денег на карт-счет потерпевшего и последующего обналичивания, обещая при этом денежное вознаграждение. В ряде эпизодов подозреваемые совершали преступления путем использования реквизитов доступа к учетным записям и личным кабинетам клиентов банковских учреждений, а также в приложениях v-banking и I-banking", – рассказали следователи и показали скриншоты таких переписок.

Потерпевшие, желая помочь другу, от имени которого велась переписка, предоставляли запрошенные данные. А в результате сталкивались с тем, что с их карточек списывались деньги.

© Photo : Следственный комитет Беларуси Следователи рекомендуют: если к вам в переписке обратился знакомый с просьбой одолжить деньги – перевести их ему на карту – позвоните ему лично и уточните, он ли автор сообщения

Это не единственная схема, которую использовали мошенники, получив данные к соцсетям. Изучив переписку одной из потерпевших, обвиняемые обнаружили личные фотографии и требовали перевести им деньги, чтобы получить гарантии того, что снимки не разлетятся по всему интернету.

Мошенникам длительное время удавалось скрываться от правоохранителей, так как они пользовались счетами в платежных сервисах, зарегистрированных на подставных людей.

В совместной работе с украинскими правоохранителями следователям все же удалось выйти на компанию мошенников.

Похищенные деньги молодые люди, которые в большинстве своем нигде не работали, тратили на азартные игры, алкоголь и иные развлечения.

Сейчас материалы дела переданы в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь. Оттуда их направят компетентному учреждению юстиции Украины.

Берегите карточки

Следователи напомнили, как вести себя в интернете, чтобы не лишиться денег на карте.

Если к вам в переписке обратился знакомый с просьбой одолжить деньги – перевести их ему на карту – позвоните ему лично и уточните, он ли автор сообщения.

Не сообщайте свой номер телефона в переписке и не передавайте третьим лицам коды из SMS-оповещений.

Никому не сообщайте PIN-код, CVV-код (секретный код на оборотной стороне карты), а также срок действия карты и другую информацию, даже если звонящий представляется банковским сотрудником.

Не позволяйте продавцам или официантам уносить карту, не отправляйте фотографии своей банковской карты незнакомым людям.

Активируйте SMS-оповещение, которое будет информировать о каждой операции, совершенной с использованием карточки или ее реквизитов, и технологию безопасных расчетов в интернете 3D-Secure.

Установите двухфакторную аутентификацию и меняйте пароли в социальных сетях и интернет-банкингах не реже одного раза в шесть месяцев.

Не переходите по подозрительным ссылкам, не оставляйте на непроверенных сайтах свои личные данные или данные платежных карт.

Поговорите с пожилыми родственниками и расскажите им на конкретных примерах основные правила финансовой безопасности.