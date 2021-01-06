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Массовая гибель птиц подтверждена в четырех штатах Индии

06.01.2021 10:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. По предварительным подсчетам, несколько десятков тысяч особей гусей, уток и ворон найдены мертвыми в 12 районах Индии. Для сокращения масштабов внезапной гибели птиц закрываются заповедники и национальные парки, передают индийские СМИ.

© AP / Mukhtar Khan
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Вирус заболевания зафиксирован в штатах Химачал-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Керала и Раджастхан. Исходя из географического расположения, вспышка уже затронула север, северо-запад, центр и юг Индии. В эпицентрах найдены от нескольких сотен до тысяч безжизненных тушек пернатых. Пока самым массовым по численности остается округ в штате Керала: найдены около 24 тысяч мертвых уток.

Тесты показали наличие вируса птичьего гриппа H5N8. Местным властям во всех округах поручено оперативно сообщать о случаях гибели птиц. Созданы группы по оперативному отслеживанию ситуации.

Официальные власти, чтобы избежать паники, проводят расследование. По предварительным данным вирус является зоонозным, то есть не представляет опасности для людей. Вместе с тем люди, контактировавшие с домашней птицей в зараженных районах, проходят обследования. Пока случаи заражения людей не подтвердились.

© Sputnik / Евгений Биятов
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Во избежание разрастания заболевания торговля птицей и сопутствующими продуктами запрещена. В национальные парки направлены требования предпринять меры по ограничению доступа в районы дикой природы местных жителей и туристов.

В качестве вынужденных мер власти могут принять решение начать убой домашней птицы в хозяйствах. Сейчас решается, как в таком случае компенсировать ущерб фермерам.

Изначально считалось, что источником распространения птичьего гриппа могли стать перелетные птицы. Но миграция пернатых проходит весной и осенью.

Первая вспышка птичьего гриппа в Индии была отмечена в 2006 году. Вирус циркулирует на протяжении веков, но в последнее время было отмечено как минимум четыре крупных вспышки.  

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Теги: Минск
 
 
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Обнаруженные и исследованные образцы пернатых указывают на разрастание на планете нового очага птичьего гриппа.
 
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