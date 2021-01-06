В Черикове в горящем доме едва не погиб мужчина - его вытащили через окно

Источник материала: Tut.by

В Черикове днем 5 января при пожаре едва не погиб мужчина — его спасли работники МЧС. Мужчина сейчас в больнице, сообщили в ведомстве.





Пожар произошел в двухквартирном доме на улице Сурганова около 13.40. К приезду спасателей дом горел изнутри, было много дыма. Соседи сказали, что в доме может быть человек

Спасатели вытащили через окно горящего дома 51-летнего хозяина квартиры. Мужчина в больнице с отравлением продуктами горения, он был в состоянии средней степени тяжести.

Из-за пожара повреждены вещи в доме, закопчены стены и потолок. Причина возгорания устанавливается.