ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Черикове в горящем доме едва не погиб мужчина - его вытащили через окно

06.01.2021 12:33 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Черикове днем 5 января при пожаре едва не погиб мужчина — его спасли работники МЧС. Мужчина сейчас в больнице, сообщили в ведомстве.


Пожар произошел в двухквартирном доме на улице Сурганова около 13.40. К приезду спасателей дом горел изнутри, было много дыма. Соседи сказали, что в доме может быть человек

Спасатели вытащили через окно горящего дома 51-летнего хозяина квартиры. Мужчина в больнице с отравлением продуктами горения, он был в состоянии средней степени тяжести.

Из-за пожара повреждены вещи в доме, закопчены стены и потолок. Причина возгорания устанавливается.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Машина упала с моста и загорелась в Докшицком районе – погиб пассажир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика