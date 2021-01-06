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Гомельчанин после Нового года забыл, где оставил маленького сына

06.01.2021 15:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Маленький ребенок попал в приют в Гомеле из-за того, что его отец после Нового года забыл, где оставил сына, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

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По информации правоохранителей, 1 января в Советский райотдел внутренних дел обратился гражданин, который заявил, что не может вспомнить, где оставил своего ребенка.

"Прибывшие на вызов сотрудники ИДН обнаружили горе-папашу с признаками алкогольного опьянения. Присутствие милиционеров отрезвило заявителя", – сказали в УВД.

Там также отметили: спустя некоторое время мужчина вспомнил, что пока он отмечал Новый год, за мальчиком присматривала соседка – в ее квартире и находился малыш.

Малолетнего передали сотрудникам комиссии по делам несовершеннолетних – Рождество он встретит в приюте, а с отцом мальчика будет работать ИДН и милиция.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Рождество маленький мальчик встретит в социальном приюте, а с его отцом будут работать ИДН и милиция.
 
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