Гомельчанин после Нового года забыл, где оставил маленького сына

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Маленький ребенок попал в приют в Гомеле из-за того, что его отец после Нового года забыл, где оставил сына, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

По информации правоохранителей, 1 января в Советский райотдел внутренних дел обратился гражданин, который заявил, что не может вспомнить, где оставил своего ребенка.

"Прибывшие на вызов сотрудники ИДН обнаружили горе-папашу с признаками алкогольного опьянения. Присутствие милиционеров отрезвило заявителя", – сказали в УВД.

Там также отметили: спустя некоторое время мужчина вспомнил, что пока он отмечал Новый год, за мальчиком присматривала соседка – в ее квартире и находился малыш.

Малолетнего передали сотрудникам комиссии по делам несовершеннолетних – Рождество он встретит в приюте, а с отцом мальчика будет работать ИДН и милиция.