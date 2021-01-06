Дело о мертвом младенце в морозильнике: Мингорсуд пишет приговор матери

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв - Sputnik. Минский городской суд на следующей неделе гласит приговор по делу об убийстве новорожденного, за совершение тяжкого преступления судят мать ребенка, сообщили в суде.

Как следует из материалов дела, 41-летняя минчанка родила жизнеспособного мальчика летом 2019 года. Тело убитого младенца было обнаружено в морозильной камере в квартире. Мать попала под подозрение, была задержана. Действия обвиняемой квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. Максимальное наказание по данной статье предусматривает для женщин до 25 лет лишения свободы.

"Оглашение приговора обвиняемой запланировано на 11:00 12 января", – сообщили Sputnik в Мингорсуде. Обвиняемая еще на стадии предварительного расследования признала вину и дала показания, с момента задержания она находится под стражей.

Согласно материалам дела, о своей беременности обвиняемая узнала осенью 2018 года, на учет в больнице она не встала. В один из дней лета 2019 года женщина, находясь по месту своего жительства в Минске, почувствовала начало родовой деятельности. Через некоторое время тайно родила в ванной комнате квартиры жизнеспособного мальчика, которого, погрузив в воду, лишила возможности дышать. Впоследствии обвиняемая поместила тело мальчика в морозильную камеру холодильника, где его обнаружили в июне 2020 года правоохранительные органы при осмотре места происшествия.

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