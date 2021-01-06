Ушли по-английски? Недоступен Instagram пресс-секретаря президента Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. По запросу на профиль @natalya_eismont/Instagram c 6 января приходит сообщение: "К сожалению, эта страница недоступна", передает Sputnik.

Пресс-секретарь президента Беларуси разочаровалась в работе приложения и удалила его или ее аккаунт заблокировала администрация Instagram? Пока не известно. На аккаунт Натальи Эйсмонт были подписаны свыше 5,5 тысячи пользователей.

Накануне, блокировке в Instagram подвергся целый ряд белорусских пользователей. В их числе и певица Алена Ланская. В комментарии Sputnik она сообщила, что собирается обратиться в белорусские правоохранительные органы. А также призналась, что не придает особого значения социальным сетям.

Накануне в оффлайн ушел также аккаунт хоккейного клуба "Динамо", доступ к личным страницам потеряли популярные артисты Александр Солодуха и сестры Груздевы. Лишились профилей депутат Мария Василевич и молодежная активистка Илона Илларионова.

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