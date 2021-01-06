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Ушли по-английски? Недоступен Instagram пресс-секретаря президента Беларуси
06.01.2021 16:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. По запросу на профиль @natalya_eismont/Instagram c 6 января приходит сообщение: "К сожалению, эта страница недоступна", передает Sputnik.
© Sputnik Сергей Лескеть
Пресс-секретарь президента Беларуси разочаровалась в работе приложения и удалила его или ее аккаунт заблокировала администрация Instagram? Пока не известно. На аккаунт Натальи Эйсмонт были подписаны свыше 5,5 тысячи пользователей.
Накануне, блокировке в Instagram подвергся целый ряд белорусских пользователей. В их числе и певица Алена Ланская. В
Накануне в оффлайн ушел также аккаунт хоккейного клуба "Динамо", доступ к личным страницам потеряли популярные артисты Александр Солодуха и сестры Груздевы. Лишились профилей депутат Мария Василевич и молодежная активистка Илона Илларионова.
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Аккаунт Натальи Эйсмонт перестал работать в популярном мультимедийном приложении, где подписчиками числились свыше 5,5 тысячи пользователей.
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