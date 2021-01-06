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Продлены сроки расследования дела Марии Колесниковой

06.01.2021 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв - Sputnik. Следователи продлили сроки расследования уголовного дела и еще на два месяца оставили под стражей оппозиционного политика Марию Колесникову, сообщила ее адвокат Людмила Казак.

© Photo : Сергей Сацюк / БелаПАН
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"Только что вернулась из Жодино (там в "следственной тюрьме" находится обвиняемая – Sputnik), ей на два месяца продлены сроки расследования дела", – сообщила Sputnik адвокат Людмила Казак.

По ее совам, в настоящее время следственных действий с Колесниковой не ведется. "Ждем, что после рождественских праздников ее вызовут на допрос", – сказала защитник.

Адвокат также сообщила, что Колесникова "держится бодро, уныние - это не по нее".

"Она писала несколько жалоб прокурору. Я так полагаю, что именно благодаря прокурору удалось получить разрешение на использование в СИЗО машинки для стрижки волос. Так что Мария опять со свой фирменной короткой стрижкой, и конечно же, с красной помадой. Ее имидж не изменился. Только у нее сейчас ее натуральный цвет волос: она шатенка", – сказала адвокат.

Она также сообщила, что Мария рассчитывает на скорое свидание с отцом.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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"Я как адвокат не вижу оснований для отказа, но пока не разрешили, хотя он несколько раз писал заявления", – сказала собеседница агентства.

Колесникова, входившая в предвыборный штаб экс-банкира Виктора Бабарико (находится в СИЗО КГБ) и перешедшая позже в объединенный штаб Светланы Тихановской, была задержана в сентябре. В настоящее время она находится в следственной тюрьме в Жодино. Она является одной из трех обвиняемых по делу о призывах к захвату власти, двое других – ее соратники адвокаты Максим Знак (ему также продлили срок задержания – до 9 января) и Илья Салей (вышел из СИЗО в октябре, остается под домашним арестом до февраля).

21 декабря Генпрокуратура Беларусии дополнительно возбудила в отношении членов президиума КС уголовные дела по ч.1 ст.361-1 ("Создание экстремистского формирования") и по ч.1 ст.357 ("Заговор с целью захвата государственной власти").

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Оппозиционный политик и в СИЗО сохранила свою фирменную короткую стружку, для этого ей надо было написать жалобу прокурору.
 
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