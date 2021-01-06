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МВД: во вторник на дворовых акциях в Минске задержаны 25 человек

06.01.2021 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали во вторник 5 января в Минске 25 человек, которые участвовали в несанкционированных акциях, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"В Уручье собралась группа людей с незарегистрированной символикой и устроила во дворе шумное шествие. "Гуляющие" под громкую музыку и крики светили в окна домов фонариками и лазерами", – сказали в ведомстве.

Там также отметили, что по поводу происходящего во дворах в милицию начали поступать сообщения, на которые сотрудники правоохранительных органов оперативно реагировали.

"Всего пятого января в столице было задержано 25 человек", – сообщили в МВД.

Что произошло в Новой Боровой

Прокомментировали в министерстве вечерние события в столичном квартале Новая Боровая, где тоже прошли задержания – многочисленные видео от очевидцев были размещены накануне в интернете.

"Компания молодых людей развешивала незарегистрированную символику. Увидев правоохранителей, бросилась врассыпную. Один из сотрудников, крикнув: "Милиция", догнал девушку. Мужчины, которые находились в это время во дворе, стали его оскорблять и попытались освободить задержанную", – сказали в МВД.

По информации ведомства, после этого милиционер предупредил о неправомерности действий граждан, достал травматическое оружие и оттолкнул ногой приближающегося мужчину, чтобы увеличить дистанцию.

© REUTERS / STRINGER
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В министерстве напомнили, что проведение таких собраний граждан во дворах нарушает спокойствие других жителей города и расценивается правоохранителями как организация несанкционированного мероприятия.

Массовые акции протеста начались сразу после выборов президента, которые прошли 9 августа 2020 года и на которых, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Они продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.

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Теги: Минск
 
 
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Собрания граждан во дворах милиция расценивает как организация несанкционированного мероприятия.
 
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