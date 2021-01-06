|
МВД: во вторник на дворовых акциях в Минске задержаны 25 человек
06.01.2021 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали во вторник 5 января в Минске 25 человек, которые участвовали в несанкционированных акциях, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В Уручье собралась группа людей с незарегистрированной символикой и устроила во дворе шумное шествие. "Гуляющие" под громкую музыку и крики светили в окна домов фонариками и лазерами", – сказали в ведомстве.
Там также отметили, что по поводу происходящего во дворах в милицию начали поступать сообщения, на которые сотрудники правоохранительных органов оперативно реагировали.
"Всего пятого января в столице было задержано 25 человек", – сообщили в МВД.
Что произошло в Новой Боровой
Прокомментировали в министерстве вечерние события в столичном квартале Новая Боровая, где тоже прошли задержания – многочисленные видео от очевидцев были размещены накануне в интернете.
"Компания молодых людей развешивала незарегистрированную символику. Увидев правоохранителей, бросилась врассыпную. Один из сотрудников, крикнув: "Милиция", догнал девушку. Мужчины, которые находились в это время во дворе, стали его оскорблять и попытались освободить задержанную", – сказали в МВД.
По информации ведомства, после этого милиционер предупредил о неправомерности действий граждан, достал травматическое оружие и оттолкнул ногой приближающегося мужчину, чтобы увеличить дистанцию.
© REUTERS / STRINGER
В министерстве напомнили, что проведение таких собраний граждан во дворах нарушает спокойствие других жителей города и расценивается правоохранителями как организация несанкционированного мероприятия.
Массовые
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собрания граждан во дворах милиция расценивает как организация несанкционированного мероприятия.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)