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Легковушка сбила 7-летнего ребенка на переходе в Бресте
06.01.2021 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Ребенок получил травмы в Бресте в результате наезда легкового автомобиля, мальчик госпитализирован, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.
Авария произошла в 18:40 накануне, во вторник 5 января, на проспекте Машерова областного центра.
"По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля Opel совершил наезд на 7-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что мальчик переходил проспект по регулируемому переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора.
Пострадавший был доставлен в одну из местных больниц для оказания необходимой медицинской помощи.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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По данным ГАИ, мальчик переходил проспект по регулируемому переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора.
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