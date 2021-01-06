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Легковушка сбила 7-летнего ребенка на переходе в Бресте

06.01.2021 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Ребенок получил травмы в Бресте в результате наезда легкового автомобиля, мальчик госпитализирован, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

© Photo : СК РБ
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Авария произошла в 18:40 накануне, во вторник 5 января, на проспекте Машерова областного центра.

"По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля Opel совершил наезд на 7-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что мальчик переходил проспект по регулируемому переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора.

Пострадавший был доставлен в одну из местных больниц для оказания необходимой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По данным ГАИ, мальчик переходил проспект по регулируемому переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора.
 
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