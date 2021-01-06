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Воров, укравших сотни бутылок вина на 350 тыс. евро, ищут во Франции

06.01.2021 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Французские правоохранители разыскивают неизвестных, укравших несколько сотен бутылок вина, общая стоимость которого составила около 350 тысяч евро, на востоке страны, информирует BFMTV.

© CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
Полицейского вызвали арестовать воров, а он вместо этого купил им продукты

Во вторник, 5 января, около 05:15, несколько человек, прибывших на фургоне, вскрыли двери заведения Relais Château в департаменте Сона и Луара, проникли в погреб и унесли оттуда несколько сотен бутылок вина. Сработавшая сигнализация разбудила владельца, и тот последовал за грабителями, сумев также оповестить жандармов.

Высланный в погоню патруль столкнулся с неожиданным сопротивлением: воры швыряли в правоохранителей бутылки украденного из погреба вина, к счастью, не нанеся машине никаких повреждений и не разбив лобовое стекло. В конце концов злоумышленники все же были вынуждены бросить фургон с незаконной добычей недалеко от города Брона вблизи Лиона, однако самим им удалось скрыться.

Интересно, что накануне в Relais Château произошло еще одно ограбление: тогда воры вынесли вина на 200 тысяч евро. Являются ли авторами обоих этих преступлений одни и те же лица, пока неизвестно.

 
Теги: Минск
 
 
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Преступников преследовали жандармы и владелец заведения, но им все же удалось скрыться, пусть и расставшись с награбленным.
 
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