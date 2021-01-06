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Житель Лепеля попытался уехать в Санкт-Петербург на угнанной машине

06.01.2021 18:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 6 янв – Sputnik. Молодой лепельчанин угнал у знакомого старенький Volkswagen и попытался уехать на нем в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Поскольку автомобиль находился в одной из деревень недалеко от райцентра, 26-летний потерпевший обнаружил пропажу не сразу, а лишь с утра.

© Sputnik / Виктор Толочко
Водитель фуры пытался угнать машину ГАИ, приехавшую ему на помощь

"Учитывая, что с момента угона могло пройти большое количество времени, на поиски были ориентированы милиционеры со всей области", – отметили в УВД.

Спустя некоторое время правоохранителям удалось выйти на след угонщика. Вместе со злоумышленником была и угнанная машина.

В ходе допроса милиционерам удалось выяснить, что угнал автомобиль 19-летний неработающий житель Лепеля. Молодой человек несколько раз помогал потерпевшему с ремонтом машины и знал, что владелец иногда не запирает свое авто.

Не закрыл машину потерпевший и в этот раз. Завладев автомобилем, угонщик поехал кататься по области, перед этим созвонившись с приятелем и пригласив того на "покатушки".

В какой-то момент молодые люди решили отправиться на угнанной машине в Санкт-Петербург. Пересечь границу лепельчанам не удалось, они начали искать объездную дорогу и заблудились. Тогда-то угонщик и его знакомый попались в руки милиционерам. Следователями возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Витебск
 
 
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Молодой человек попался в руки правоохранителей, когда пытался найти объездную дорогу, чтобы пересечь границу.
 
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