|
Во время пожара в испанском доме престарелых погибла женщина
06.01.2021 18:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Жертвой пожара в Севилье стала 89-летнее постоялица дома престарелых, сообщили экстренные службы города.
Об инциденте стало известно в 22:30 во вторник, когда в местные службы начали поступать звонки с сообщениями о возгорании. Пожар на улице Бальтасар Грасиан в Севилье вспыхнул на втором этаже дома пенсионеров, позже огонь охватил все здание.
С огнем боролись 40 пожарных, также на место происшествия прибыла полиция. Более 80 правоохранителей и десятки медицинских работников, а также люди, которые жили по соседству с домом престарелых, помогали во время пожара. В итоге огонь удалось потушить.
Увы, не обошлось без жертв: пожилая постоялица учреждения погибла. "В итоге в разные больницы города были доставлены 18 человек, из них пятеро в тяжелом состоянии", - заявили экстренные службы Севильи в Facebook.
78 жильцов сгоревшего дома престарелых переведены в другие учреждения, некоторых пожилых людей забрали родственники.
Пожарные пока не установили причины пожара, будет проведено расследование.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел ночью в Севилье, от огня пострадали 18 человек, все они сейчас находятся в больницах.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)