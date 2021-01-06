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Во время пожара в испанском доме престарелых погибла женщина

06.01.2021 18:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Жертвой пожара в Севилье стала 89-летнее постоялица дома престарелых, сообщили экстренные службы города.

ВКонтакте / Твой Гродно
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Об инциденте стало известно в 22:30 во вторник, когда в местные службы начали поступать звонки с сообщениями о возгорании. Пожар на улице Бальтасар Грасиан в Севилье вспыхнул на втором этаже дома пенсионеров, позже огонь охватил все здание.

С огнем боролись 40 пожарных, также на место происшествия прибыла полиция. Более 80 правоохранителей и десятки медицинских работников, а также люди, которые жили по соседству с домом престарелых, помогали во время пожара. В итоге огонь удалось потушить.

Увы, не обошлось без жертв: пожилая постоялица учреждения погибла. "В итоге в разные больницы города были доставлены 18 человек, из них пятеро в тяжелом состоянии", - заявили экстренные службы Севильи в Facebook.

78 жильцов сгоревшего дома престарелых переведены в другие учреждения, некоторых пожилых людей забрали родственники.

Пожарные пока не установили причины пожара, будет проведено расследование.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Инцидент произошел ночью в Севилье, от огня пострадали 18 человек, все они сейчас находятся в больницах.
 
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