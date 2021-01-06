Два года лишения свободы за оскорбления в Сети

Источник материала: БT

Ответственность за оскорбления в Сети. 28-летний житель Бреста в сентябре в телеграм-канале разместил сообщение о сотруднике ОМОНа, которое содержало заведомо ложные и порочащие сведения, соединенные с обвинением в тяжком и особо тяжком преступлениях. Было возбуждено уголовное дело по статье "Клевета".

Михаил Дайнеко, старший помощник прокурора Бреста: "Сам обвиняемый в ходе судебного следствия принял вину и дал показания об обстоятельствах его совершения. Поверил, что совершил необдуманные действия, которые повлекли серьезные последствия. Также чистосердечно раскаялся в преступлениях".

Подозреваемого осудили на два года лишения свободы без направления в учреждение открытого типа.