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Два года лишения свободы за оскорбления в Сети

06.01.2021 18:45 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Ответственность за оскорбления в Сети. 28-летний житель Бреста в сентябре в телеграм-канале разместил сообщение о сотруднике ОМОНа, которое содержало заведомо ложные и порочащие сведения, соединенные с обвинением в тяжком и особо тяжком преступлениях. Было возбуждено уголовное дело по статье "Клевета".

Михаил Дайнеко, старший помощник прокурора Бреста: "Сам обвиняемый в ходе судебного следствия принял вину и дал показания об обстоятельствах его совершения. Поверил, что совершил необдуманные действия, которые повлекли серьезные последствия. Также чистосердечно раскаялся в преступлениях".

Подозреваемого осудили на два года лишения свободы без направления в учреждение открытого типа.


 
Теги: Брест
 
 
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Ответственность за оскорбления в Сети. 28-летний житель Бреста в сентябре в телеграм-канале разместил сообщение о сотруднике ОМОНа, которое содержало заведомо...
 
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