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Индийский мотогонщик попал в аварию на "Дакаре"
06.01.2021 19:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Мотогонщик из Индии Сантош Чанчангуппе Шивашанкар попал в аварию во время четвертого этапа ралли-рейда "Дакар-2021", сообщила команда Hero Motosports, за которую он выступает.
"Дакар" в этом году во второй раз проходит в Саудовской Аравии – с 3 по 15 января.
© Photo : "МАЗ-СПОРТавто"
Команда сообщила о том, что ее гонщик попал в аварию в результате несчастного случая. Его доставили в больницу Эр-Рияда на вертолете. Состояние 37-летнего мотоциклиста оценивается как стабильное. Других подробностей инцидента не сообщается.
Для Шивашанкара этот "Дакар" – седьмой в карьере. Лучшее место индийца за все время выступлений в ралли-рейде – 34-е, в 2018-м году. В 2016, 2017 и 2020-м гонка заканчивалась для Шивашанкара сходом.
В прошлом году, на седьмом этапе "Дакара"
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Год назад эта же команда потеряла своего мотоциклиста, португальца Паулу Гонсалвеша, для него это был 13-й по счету "Дакар".
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