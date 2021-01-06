Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Мотогонщик из Индии Сантош Чанчангуппе Шивашанкар попал в аварию во время четвертого этапа ралли-рейда "Дакар-2021", сообщила команда Hero Motosports, за которую он выступает.

"Дакар" в этом году во второй раз проходит в Саудовской Аравии – с 3 по 15 января.

Команда сообщила о том, что ее гонщик попал в аварию в результате несчастного случая. Его доставили в больницу Эр-Рияда на вертолете. Состояние 37-летнего мотоциклиста оценивается как стабильное. Других подробностей инцидента не сообщается.

Для Шивашанкара этот "Дакар" – седьмой в карьере. Лучшее место индийца за все время выступлений в ралли-рейде – 34-е, в 2018-м году. В 2016, 2017 и 2020-м гонка заканчивалась для Шивашанкара сходом.

В прошлом году, на седьмом этапе "Дакара" погиб гонщик этой команды – португалец Паулу Гонсалвеш. 40-летний мотоциклист после падения со своего байка был доставлен в больницу, где медики констатировали смерть. Для Гонсалвеша это был 13-й "Дакар".

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